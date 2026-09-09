Journée porte-ouverte, Vieux-Port, Marseille

Informations pratiques

Journée porte-ouverte Dimanche 20 septembre, 10h00 Vieux-Port Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:20:00+02:00

Bienvenu à bord de l’Alfred-Merlin

Montez à bord de l’Alfred-Merlin et plongez à la découverte du patrimoine archéologique sous-marin !

Fonctionnement du bateau, épaves et sites archéologiques remarquables, équipement robotique, etc. Autant de champs d’action et de recherche, qui vous seront présentés par l’équipage du navire et les membres du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drassm-ministère de la Culture).

Réservation obligatoire !

Ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

Vieux-Port Quai de la Fraternité 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « drassm.communication@culture.gouv.fr »}]

Bienvenu à bord de l’Alfred-Merlin

© Charlotte Gleize-Drassm