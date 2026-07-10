Journée Portes Ouvertes 2026 du GEM LE CAP DE BONNE ESPERANCE Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE Paris

Informations pratiques

SISM

: Le GEM « Le Cap de Bonne Espérance » invite à libérer sa

créativité le mercredi 14 octobre 2026

​À

l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM),

le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Le Cap de Bonne Espérance

organise une journée de rencontre et de découverte sous le mot

d’ordre « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ! »

L’association

propose de découvrir comment l’expression artistique peut devenir un

formidable levier de bien-être au quotidien.

​Comment

prendre soin de sa santé mentale et renforcer le lien social ?

Pour

le GEM Le Cap de Bonne Espérance, la réponse passe par le partage,

l’expression de soi et la créativité. Le mercredi 14 octobre,

l’association ouvrira ses portes aux adhérents ainsi qu’aux curieux

pour une journée d’ateliers immersifs et chaleureux.

​Cette

journée s’inscrit pleinement dans la dynamique des SISM, dont

l’objectif est de sensibiliser le public et de déstigmatiser les

questions liées à la santé mentale par le biais de la culture.

​Développer

ses compétences à travers quatre ateliers thématiques

​Le

programme de la journée a été pensé pour permettre à chacun

d’expérimenter différentes déclinaisons de l’art dans une ambiance

bienveillante et stimulante :

​ Théâtre

Corporel (Art gestuel) : L’art

du mime et du geste. Un atelier pour apprendre à s’exprimer sans un

mot, libérer ses mouvements et jouer avec l’espace.

L’art du mime et du geste. Un atelier pour apprendre à s’exprimer sans un mot, libérer ses mouvements et jouer avec l’espace. ​ Exposition

& Création (Art créatif) : Une

véritable galerie d’art éphémère, inspirante et colorée, pour

venir admirer les œuvres et les talents des adhérents du GEM.

Une véritable galerie d’art éphémère, inspirante et colorée, pour venir admirer les œuvres et les talents des adhérents du GEM. ​ Dégustation

Culturelle (Art culinaire) : Un

voyage gustatif pour éveiller les papilles et partager de nouvelles

saveurs en toute convivialité.

Un voyage gustatif pour éveiller les papilles et partager de nouvelles saveurs en toute convivialité. ​Création

d’Objets & Goodies (Artisanal) : Un

espace de fabrication pour concevoir ses propres souvenirs aux

couleurs de cette journée et repartir avec sa création unique.

Découverte & rencontre avec nos adhérents

Le mercredi 14 octobre 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T16:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T13:00:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00

Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE 3 rue Evariste Galois 75020 Paris

+33980973502 agentaccueilespoir@gmail.com



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