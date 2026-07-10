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Journée Portes Ouvertes 2026 du GEM LE CAP DE BONNE ESPERANCE Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE Paris

mercredi 14 octobre 2026 · Groupe d'Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE · Paris

Journée Portes Ouvertes 2026 du GEM LE CAP DE BONNE ESPERANCE Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
Groupe d'Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE
Adresse
3 rue Evariste Galois
Ville
75020 Paris
Département
Paris

SISM
: Le GEM « Le Cap de Bonne Espérance » invite à libérer sa
créativité le mercredi 14 octobre 2026

​À
l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM),
le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Le Cap de Bonne Espérance
organise une journée de rencontre et de découverte sous le mot
d’ordre « Pour notre santé mentale, ouvrons-nous aux arts ! »

L’association
propose de découvrir comment l’expression artistique peut devenir un
formidable levier de bien-être au quotidien.

​Comment
prendre soin de sa santé mentale et renforcer le lien social ?

Pour
le GEM Le Cap de Bonne Espérance, la réponse passe par le partage,
l’expression de soi et la créativité. Le mercredi 14 octobre,
l’association ouvrira ses portes aux adhérents ainsi qu’aux curieux
pour une journée d’ateliers immersifs et chaleureux.

​Cette
journée s’inscrit pleinement dans la dynamique des SISM, dont
l’objectif est de sensibiliser le public et de déstigmatiser les
questions liées à la santé mentale par le biais de la culture.

​Développer
ses compétences à travers quatre ateliers thématiques

​Le
programme de la journée a été pensé pour permettre à chacun
d’expérimenter différentes déclinaisons de l’art dans une ambiance
bienveillante et stimulante :

  • Théâtre
    Corporel (Art gestuel) :     L’art
    du mime et du geste. Un atelier pour apprendre à s’exprimer sans un
    mot, libérer ses mouvements et jouer avec l’espace.
  • Exposition
    & Création (Art créatif) :     Une
    véritable galerie d’art éphémère, inspirante et colorée, pour
    venir admirer les œuvres et les talents des adhérents du GEM.
  • Dégustation
    Culturelle (Art culinaire) :     Un
    voyage gustatif pour éveiller les papilles et partager de nouvelles
    saveurs en toute convivialité.
  • Création
    d’Objets & Goodies (Artisanal) :     Un
    espace de fabrication pour concevoir ses propres souvenirs aux
    couleurs de cette journée et repartir avec sa création unique.

Découverte & rencontre avec nos adhérents
Le mercredi 14 octobre 2026
de 13h00 à 18h00
gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T16:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T13:00:00+02:00_2026-10-14T18:00:00+02:00

Groupe d’Entraide Mutuelle LE CAP DE BONNE ESPERANCE 3 rue Evariste Galois  75020 Paris
+33980973502 agentaccueilespoir@gmail.com


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