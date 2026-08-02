Journée portes ouvertes 2026 International Visual Theatre Paris

Informations pratiques

De 10h à 18h30 – Entrée libre et gratuite en présence d’interprètes LSF/FR.



Que vous soyez passionné de culture, professionnel ou simple curieux, cette journée est l’occasion idéale de partager un moment unique avec nous… et même d’entrevoir notre prochaine création !

Ateliers et parcours sur réservation obligatoire, gratuit :

1. Visite d’IVT

a. 10h30 : visite en français – Départ : point de rencontre (hall) – 30-45 min – 10 personnes maximum

b. 14h : visite en LSF – Départ : point de rencontre (hall) – 30-45 min – 10 personnes

Plongez dans l’histoire de l’IVT, de sa fondation à l’installation cité Chaptal à travers une visite guidée proposée en langue des signes française ou en français oral.

2. Atelier contes pour enfants en LSF

11h30 – Rendez-vous au point de rencontre (hall) – 45 min – Dès 6 ans – 15 personnes maximum

En compagnie d’une artiste Sourde, les enfants redécouvrent leurs contes préférés en LSF et apprennent quelques signes pour pouvoir le raconter à leur tour.

3. Parcours-jeu enfants en LSF

a. 10h45 – Départ stand formation (hall) – 30 min – Dès 6 ans – 10 personnes maximum

b. 16h45 – Départ stand formation (hall) – 30 min – Dès 6 ans – 10 personnes maximum

Un parcours ludique animé par les formateurs Sourds du service Formations pour permettre aux enfants de plonger dans la langue des signes.

4. Parcours de sensibilisation à la culture sourde

a. 12h15 – Départ stand formation (hall) – 30 min – Dès 16 ans – 10 personnes maximum

b.15h30 – Départ stand formation (hall) – 30 min – Dès 16 ans – 10 personnes maximum

Une immersion pour comprendre ce que signifie « ne pas entendre » et découvrir la culture sourde avec nos formateurs.

5. Atelier théâtre

15h – Rendez-vous au point de rencontre dans le hall – 30 min – Dès 6 ans – 15 personnes maximum

Un atelier pour comprendre comment raconter une histoire ou transmettre des émotions par les mouvements du corps et les expressions du visage.

6. Atelier chansigne : hymne sourd d’IVT

16h – Rendez-vous au point de rencontre dans le hall – 45 min – Dès 6 ans – 15 personnes maximum

Découvrez un art typiquement sourd : le chansigne. Initiez-vous à l’hymne sourd d’IVT en compagnie d’une intervenante Sourde.

7. Apéro signe

17h30 – Mezzanine – 1h – 10 personnes maximum

Un moment convivial pour pratiquer la langue des signes autour d’un verre et de jeux, quel que soit votre niveau.

CONTACTEZ-NOUS POUR RÉSERVER VOS PLACES ! > contact@ivt.fr

Accès libre, sans réservation– Avec interprète LSF /FR :

· Stands IVT

10h-13h / 14h-18h – Hall

Présentation des équipes, projets, programmation, formation. Inscriptions et billetterie disponibles sur place.

· Braderie, exposition et stand éditions

10h-13h / 14h-18h30 – Salle Alfredo Corrado

L’IVT met en vente les costumes, accessoires et affiches d’anciens spectacles, et vous propose une exposition d’affiches de ses créations les plus marquantes. Vous pourrez aussi découvrir ou redécouvrir des extraits vidéos de ces créations.

Le stand éditions vous présentera ses derniers ouvrages que vous pourrez acheter et d’anciennes éditions à prix bradés.

Une animation sur le thème de l’histoire sourde vous sera également proposée !

Rejoignez-nous pour une journée portes ouvertes particulière, à l’aube d’une saison pas comme les autres, puisqu’IVT soufflera ses 50 bougies en 2027 ! Venez découvrir en avant-première la nouvelle saison, plonger dans notre histoire, vivre des ateliers et des parcours de sensibilisation… et partager avec nous ce qui nous anime depuis un demi-siècle.

Le samedi 19 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

Réservation obligatoire selon les activités – se référer à la description pour savoir si la réservation est obligatoire ou non.

Tout public. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-19T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T18:00:00+02:00

International Visual Theatre 7 Cité Chaptal 75009 Paris

+33153161818 contact@ivt.fr https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre https://www.facebook.com/internationalvisualtheatre



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