Journée Portes Ouvertes à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis
Journée Portes Ouvertes à la Fondation Camargo Fondation Camargo Cassis samedi 18 avril 2026.
Cassis
Journée Portes Ouvertes à la Fondation Camargo
Samedi 18 avril 2026 à partir de 14h. Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
À l’occasion de ces Journées Portes Ouvertes, le samedi 18 avril 2026, les artistes et chercheur·ses en résidence à Camargo au printemps élaboreront des propositions créatives pour faire découvrir leur travail au public.
Programme complet sur le site de la Fondation Camargo.
Une visite guidée d’une heure, de 17h à 18h, permettra aux visiteur·euses de s’immerger dans l’univers du fondateur Jerome Hill.
La librairie Préambule, librairie indépendante située à Cassis, était présente tout au long de cette journée pour proposer différents ouvrages des intervenant·es.
Évènement gratuit, entrée libre. .
Fondation Camargo 1 Avenue Maurice Jermini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 11 57 contact@camargofoundation.org
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English :
During these Open House events on Saturday, April 18, 2026, the artists and researchers in residence at Camargo this spring will develop creative projects to showcase their work to the public.
L’événement Journée Portes Ouvertes à la Fondation Camargo Cassis a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de Cassis
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