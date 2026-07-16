Journée Portes Ouvertes adultes au CAPV, Centre d’Arts Plastiques et Visuels, Lille
mercredi 2 septembre 2026 · Centre d'Arts Plastiques et Visuels · Lille
Informations pratiques
Journée Portes Ouvertes adultes au CAPV 2 – 4 septembre Centre d’Arts Plastiques et Visuels Nord
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-02T15:00:00+02:00 – 2026-09-02T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-04T15:00:00+02:00 – 2026-09-04T20:00:00+02:00
REPORTÉES AU 02 / 03 / 04 SEPTEMBRE – 15h – 20h
Le Centre d’Arts vous ouvre ses portes afin de rencontrer les enseignants et découvrir les ateliers !
Nous proposons divers cours et ateliers hebdomadaires, en initiation et/ou en perfectionnement : arts plastiques, images numériques, photographie numérique et argentique, gravure, dessin d’observation, modèle vivant, collage, vidéo, technique mixtes, sérigraphie, peinture, etc.
Une rencontre avec les professeurs est obligatoire avant toute inscription aux ateliers !
• Jeudi 25 et vendredi 26 juin 2026 : 15h-20h, samedi 27 juin : 10h-12h30
• L’exposition Dualités est visible sur les mêmes horaires dans la galerie du CAPV
• 4 rue des Sarrazins (métro Gambetta)
• Tél. 03 20 54 71 84 , Mail : secretariatcapv@mairie-lille.fr
Centre d’Arts Plastiques et Visuels 4 rue des Sarrazins à Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 54 71 84 »}, {« type »: « email », « value »: « secretariatcapv@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariatcapv@mairie-lille.fr »}]
Le CAPV Vous accueille lors des Portes Ouvertes adultes !
© CAPV
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