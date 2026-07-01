Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47, Campus Numérique 47, Agen

Informations pratiques

Journée portes ouvertes au Campus Numérique 47 Samedi 19 septembre, 09h30 Campus Numérique 47 Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pour la troisième année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Visites, ateliers et animations rythmeront cette journée ouverte à tous. Le programme détaillé sera bientôt dévoilé.

Campus Numérique 47 156 avenue Jean Jaurès, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 67 48 14 https://www.campusnumerique47.fr/ Le Campus Numérique 47 est installé dans les bâtiments de l’ancienne école normale d’Agen. Ce magnifique édifice historique du centre-ville d’Agen construit en 1883, a été totalement rénové et modernisé.

Aujourd’hui, cet espace de plus de 5 000 m² accueille des start-up venues lancer et développer leur projet, des entreprises du territoire, des étudiants, notamment en informatique, et toute personne désireuse de se former ou de se familiariser avec le numérique et ses usages.

Un espace de 120 m² est entièrement dédié au prototypage et à la création numérique grâce à un fablab doté d’équipements de pointe (imprimantes 3D, découpeuse intelligente, graveuse / découpeuse laser, robots pédagogiques,…) accessibles à tous. En voiture : Parking accessible par le 2 rue de l’Ecole Normale 47000 Agen

À pied ou à vélo : 156 avenue Jean Jaurès 47000 Agen

En bus : Ligne 2 arrêt Sacré Cœur, Ligne 9 arrêt Pin, Lignes 1, 4 et 7 : arrêt Pin Périgord

Accessibilité PMR : ascenseurs et rampes d’accès sur le site

Pour la 3ème année consécutive, le Campus Numérique 47 vous ouvre ses portes à l’ocassion des Journées Européennes du Patrimoine.

©Maxime Arnaudet