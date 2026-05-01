Journée Portes Ouvertes au Moulin de la Siagnole de Mons Mons
Journée Portes Ouvertes au Moulin de la Siagnole de Mons Mons dimanche 17 mai 2026.
Mons
Journée Portes Ouvertes au Moulin de la Siagnole de Mons
Moulins de la Siagnole à Mons Mons Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dans le cadre des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier, Sébastien vous invite à découvrir les moulins à huile d’olives et à blé de son grand-père: M. Jean Lambert, dernier meunier à Mons, situés en aval de la Siagnole.
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Moulins de la Siagnole à Mons Mons 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 76 01 02 contact@paysdefayence.com
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English : Open Day at the Moulin de la Siagnole in Mons
As part of the Country and Mill Heritage Days, Sébastien Lambert invites you to discover the olive oil and wheat mills of his grandfather: Jean Lambert, last miller in Mons, located downstream from the sources of the Neissoun of the Siaghlet
L’événement Journée Portes Ouvertes au Moulin de la Siagnole de Mons Mons a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Intercommunal Pays de Fayence
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