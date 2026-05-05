Journée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi !, Atelier RECYCLE MOI, Roubaix

Journée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi ! Mercredi 13 mai, 11h00 Atelier RECYCLE MOI Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T11:00:00+02:00 – 2026-05-13T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T11:00:00+02:00 – 2026-05-13T14:00:00+02:00

Le mercredi 13 mai de 11h à 14h c’est la matinée Portes-Ouvertes chez ReCycle-moi ! Plongez dans un océan de vélos et visitez notre atelier de réemploi de vélos à grande échelle.

Entrez par le portail blanc du 17 rue du Nouveau Monde à Roubaix, en cas de souci appelez nous au 06 27 67 27 42

Tram/Métro : Eurotéléport puis 6 min à pied

En quelques mots : ReCycle-Moi fédère des ateliers vélo associatifs et des structures de l’insertion et vise à collecter et réemployer les vélos à grande échelle : plus de 6300 vélos collectés et 3500 remis en circulation depuis le lancement de l’atelier en 2023 !

Basée aux Manufactures Tissel à Roubaix (pôle dédié à l’économie circulaire), notre association collecte et remet donc en circulation des vélos révisés et contrôlés à destination des particuliers, des ateliers vélos, des collectivités, des écoles et collèges, etc. Finalement toute personne ou structure nécessitant un vélo abordable.

Nous (re) produisons des vélos à des prix solidaires afin de permettre à un maximum de personnes de se déplacer en vélo.

L’atelier a également une visée sociale : aider et former des personnes éloignées de l’emploi pour se réinsérer professionnellement via la mécanique cycle.

Dans cette optique, notre objectif est de développer à l’échelle régionale des boucles locales de réemploi avec les collectivités et acteurs de l’ESS sur la collecte et la distribution des vélos une fois réemployés.

Pédalez avec nous sur la grande boucle du réemploi !

Atelier RECYCLE MOI 17 rue du Nouveau Monde roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@recyclemoi.org »}]

Venez visiter notre recyclerie de vélos à grande échelle !