Journée Portes Ouvertes Conservatoire de Vichy-Communauté Cusset

Cusset

Journée Portes Ouvertes

Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Que vous soyez élève, parent, ou simplement curieux, venez pousser les portes du conservatoire de Vichy Communauté pour découvrir et essayer les différentes disciplines enseignées et rencontrer l’équipe.

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Conservatoire de Vichy-Communauté 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 64 71 90 conservatoire@vichy-communaute.fr

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English :

Whether you’re a student, a parent, or simply curious, come and push open the doors of the Vichy Communauté conservatory to discover and try out the different disciplines taught and meet the team.

L’événement Journée Portes Ouvertes Cusset a été mis à jour le 2026-04-23 par Vichy Destinations