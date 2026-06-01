Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Samedi 6 juin, 09h00 Espace de Solidarité de Roubaix Nord

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes, le vendredi 6 juin de 9h à 12h30, dans nos locaux au 5 rue Winston Churchill à Roubaix

Ce sera l’occasion de découvrir notre action autour du numérique solidaire, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous ✨

Au programme :

Découverte de nos actions d’accompagnement au numérique

Présentation du reconditionnement du matériel informatique

Échanges avec l’équipe et les bénévoles

Animation conviviale autour du numérique

Espace de Solidarité de Roubaix 5 rue Winston Churchill 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0777671073 »}]

Journée portes ouvertes Emmaus Connect Roubaix numerique association

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