Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix
Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix samedi 6 juin 2026.
Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Samedi 6 juin, 09h00 Espace de Solidarité de Roubaix Nord
Entrée libre, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes, le vendredi 6 juin de 9h à 12h30, dans nos locaux au 5 rue Winston Churchill à Roubaix
Ce sera l’occasion de découvrir notre action autour du numérique solidaire, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous ✨
Au programme :
Découverte de nos actions d’accompagnement au numérique
Présentation du reconditionnement du matériel informatique
Échanges avec l’équipe et les bénévoles
Animation conviviale autour du numérique
Espace de Solidarité de Roubaix 5 rue Winston Churchill 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0777671073 »}]
Journée portes ouvertes Emmaus Connect Roubaix numerique association
Emmaus Connect
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