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Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix, Espace de Solidarité de Roubaix, Roubaix samedi 6 juin 2026.

Lieu : Espace de Solidarité de Roubaix

Adresse : 5 rue Winston Churchill 59100 Roubaix

Ville : 59100 Roubaix

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre, gratuit

Journée Portes Ouvertes Emmaus Connect Roubaix Samedi 6 juin, 09h00 Espace de Solidarité de Roubaix Nord

Entrée libre, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Journée Portes Ouvertes, le vendredi 6 juin de 9h à 12h30, dans nos locaux au 5 rue Winston Churchill à Roubaix

Ce sera l’occasion de découvrir notre action autour du numérique solidaire, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous ✨

Au programme :
Découverte de nos actions d’accompagnement au numérique
Présentation du reconditionnement du matériel informatique
Échanges avec l’équipe et les bénévoles
Animation conviviale autour du numérique

Espace de Solidarité de Roubaix 5 rue Winston Churchill 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0777671073 »}]
Journée portes ouvertes Emmaus Connect Roubaix numerique association

Emmaus Connect

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