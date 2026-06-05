Journée portes ouvertes Ferme pédagogique Eco Domaine d’Horsheim Le Faouët

Le Faouët

Journée portes ouvertes Ferme pédagogique

Eco Domaine d’Horsheim 2 Penguilly Le Faouët Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de la Journée Nationale des Fermes d’Animation, nous avons le plaisir de vous ouvrir les portes de notre univers. Une après-midi pour découvrir ce qui se cache derrière l’Eco Domaine d’Horsheim… Une ferme diversifiée et respectueuse, où humains et animaux grandissent ensemble.

Visites de la ferme, découvrez notre quotidien, nos animaux, nos projets et les coulisses de la ferme.

Balades avec les animaux. Un moment privilégié, tout en douceur et en connexion avec les poneys, âne, mule (places limitées-sur réservation).

Repas partagé le soir. Parce que les plus beaux moments se vivent ensemble, nous vous convions à une omelette géante et conviviale. Chacun apporte un petit quelque chose à partager (sur réservation).

https://my.weezevent.com/journee-portes-ouvertes-149

Cette journée est l’occasion de rencontrer les animaux, échanger autour de notre démarche, découvrir une autre façon de vivre et de transmettre et simplement… passer un beau moment en famille ou entre amis.

Nous avons hâte de vous accueillir, de partager notre passion et de faire vivre cette belle journée à vos côtés . Qui sera là ? Identifiez vos amis et venez nombreux ! .

Eco Domaine d’Horsheim 2 Penguilly Le Faouët 56560 Morbihan Bretagne +33 6 51 34 74 75

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English :

L’événement Journée portes ouvertes Ferme pédagogique Le Faouët a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan