Journée Portes Ouvertes, Palais du Travail Villeurbanne, Villeurbanne

Informations pratiques

Journée Portes Ouvertes Samedi 19 septembre, 10h00 Palais du Travail Villeurbanne Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le Palais du Travail a été inauguré en 1936. Profitons de cette date anniversaire pour faire un rappel sur les 90 ans du Front Populaire, ses conquêtes… ce qu’il en reste et comment les faire vivre aujourd’hui comme dans l’avenir.

Palais du Travail Villeurbanne 9 Place du Docteur Lazare Goujon 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0674983868 Le Palais du Travail, entièrement rénovée en 2010, dans l’aile ouest du TNP depuis 1932, possède une alle de réunions et de conférences de 140 places. Il héberge également des syndicats et des associations. – T6 arrêt Hôtel de Ville- TNP

– Métro A – Gratte-Ciel

et différents bus

Exposition sur les 90 ans de la fondation du Front Populaire

©Palais du travail