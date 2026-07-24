Informations pratiques

Catus

Journée Portes Ouvertes Syded Du Lot Valotri

504 Les Matalines Catus Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !

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504 Les Matalines Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 21 54 30 communication@syded-lot.fr

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English :

Open House for Syded’s 30th Anniversary!

L’événement Journée Portes Ouvertes Syded Du Lot Valotri Catus a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cahors Vallée du Lot