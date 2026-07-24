AGENDA · Catus
Journée Portes Ouvertes Syded Du Lot Valotri Catus
samedi 19 septembre 2026 · Catus
Informations pratiques
Catus
Journée Portes Ouvertes Syded Du Lot Valotri
504 Les Matalines Catus Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !
Journées portes ouvertes pour les 30 ans du Syded !
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504 Les Matalines Catus 46150 Lot Occitanie +33 5 65 21 54 30 communication@syded-lot.fr
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English :
Open House for Syded’s 30th Anniversary!
L’événement Journée Portes Ouvertes Syded Du Lot Valotri Catus a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Cahors Vallée du Lot
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