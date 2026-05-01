Journée rando’laine Plateau du Lambert Collobrières
Journée rando’laine Plateau du Lambert Collobrières samedi 16 mai 2026.
Collobrières
Journée rando’laine
Plateau du Lambert Ferme du Lambert Collobrières Var
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Partez à la rencontre des moutons, de la forêt… et de la laine !
Vivez une expérience unique au cœur du Plateau Lambert une balade guidée accessible à tous, un repas champêtre aux saveurs locales et une immersion dans le monde du pastoralisme.
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Plateau du Lambert Ferme du Lambert Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 11 29 07 fermedulambert@gmail.com
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English : Wool walking day
Meet the sheep, the forest… and the wool!
Enjoy a unique experience in the heart of Plateau Lambert: a guided walk accessible to all, a country-style meal with local flavours and an immersion in the world of pastoralism.
L’événement Journée rando’laine Collobrières a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var
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