Journée rando’laine Plateau du Lambert Collobrières

Collobrières

Journée rando’laine

Plateau du Lambert Ferme du Lambert Collobrières Var

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Partez à la rencontre des moutons, de la forêt… et de la laine !

Vivez une expérience unique au cœur du Plateau Lambert une balade guidée accessible à tous, un repas champêtre aux saveurs locales et une immersion dans le monde du pastoralisme.

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Plateau du Lambert Ferme du Lambert Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 11 29 07 fermedulambert@gmail.com

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English : Wool walking day

Meet the sheep, the forest… and the wool!

Enjoy a unique experience in the heart of Plateau Lambert: a guided walk accessible to all, a country-style meal with local flavours and an immersion in the world of pastoralism.

L’événement Journée rando’laine Collobrières a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var