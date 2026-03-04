Journée récréative, Les Terrasses du Bosquet, Alès

Journée récréative Mercredi 22 avril, 09h30, 14h00 Les Terrasses du Bosquet Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T09:30:00+02:00 – 2026-04-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:30:00+02:00

Ces deux ateliers s’inscrivent dans la célébration des 30 ans du Centre national de Pomologie et reflètent notre engagement pour l’éducation, la créativité et la préservation de la nature.

Atelier « Fresque vivante en mousse : créer une œuvre végétale ! »

L’art et la nature se rencontrent pour les 30 ans du CNP !

Nous vous invitons à participer à un atelier créatif et écologique pour réaliser une fresque vivante en mousse. Utilisant des mousses, des lichens, des graines de fleurs et de sédums, cet atelier permettra de créer une œuvre collective, célébrant la beauté et la diversité du monde végétal.

Vous souhaitez découvrir une technique artistique originale et respectueuse de l’environnement. Créez avec nous une œuvre unique, symbole de notre lien avec la nature, et repartez avec des idées pour décorer votre jardin ou votre balcon de manière naturelle.

« La nature est une artiste, devenons ses complices ! »

Atelier « Bombes à graines : Semons la biodiversité ! »

Des graines, de l’argile et un peu de magie pour reverdir nos espaces !

Venez découvrir comment fabriquer des bombes à graines, ces petites boules de terre, d’argile et de graines qui permettent de semer facilement des fleurs et des plantes locales, même dans les espaces urbains ou difficiles d’accès. Un atelier ludique, écologique et accessible à tous, pour agir concrètement en faveur de la biodiversité.

Vous voulez apprendre à fabriquer des bombes à graines avec des espèces locales et mellifères. Comprendre l’importance des plantes sauvages pour les pollinisateurs et l’écosystème.

Vous repartirez avec vos créations pour reverdir votre quartier, votre jardin ou votre balcon.

Tous les matériaux (argile, terreau, graines) seront fournis. Prévoir un contenant pour transporter vos bombes à graines.

Une bombe à graines, c’est un petit geste pour la planète, mais un grand pas pour la biodiversité ;)

Inscriptions obligatoires, nombre de place limitées

Prévoir des vêtements adaptés à une activité salissante

Les Terrasses du Bosquet Rue d'Hombres Firmas, parc du Bosquet, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 50 24 https://www.pomologie.fr/jardin-ethnobotanique-et-dacclimatation-les-terrasses-du-bosquet/ https://www.instagram.com/terrassesdubosquet_ales/ [{« type »: « email », « value »: « centre.pomologie@ville-ales.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 50 24 »}]

> Du 15 juin au 31 août : du lundi au vendredi, de 8h à 15h

Ateliers « Fresque vivante en mousse » et « Bombes à graines » Atelier Bombes à graines