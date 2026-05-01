JOURNÉE REFUGE LPO DANS UN JARDIN SAUVAGE DE LAROQUE Laroque
JOURNÉE REFUGE LPO DANS UN JARDIN SAUVAGE DE LAROQUE Laroque samedi 16 mai 2026.
Laroque
JOURNÉE REFUGE LPO DANS UN JARDIN SAUVAGE DE LAROQUE
295, chemin des chasseurs Laroque Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Nous proposons une journée portes ouvertes pour la visite de notre jardin sauvage , refuge LPO, avec la présentation de dizaines de fleurs sauvages ainsi qu’une exposition de photos et des diaporamas des oiseaux, papillons, plantes…
Nous proposons lors de notre journée refuge
– la visite libre ou guidée de notre jardin, avec la présentation de dizaines d’espèces de fleurs sauvages.
– une exposition de photos présentant de beaux spécimens de la flore et la faune de notre jardin
– plusieurs diaporamas présentant successivement de nombreuses photos d’oiseaux, papillons, plantes, toutes prises dans ce jardin sauvage
– stand LPO (groupe LPO Pic St Loup)
– coin lecture et repos
Le but est cette journée est de démontrer l’intérêt pour la biodiversité d’un jardin dans lequel on limite les interventions humaines, mais aussi la récompense apportée en retour par la beauté des animaux et plantes qu’on peut y voir. .
295, chemin des chasseurs Laroque 34190 Hérault Occitanie +33 6 77 41 97 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉE REFUGE LPO DANS UN JARDIN SAUVAGE DE LAROQUE
We’re offering an open day to visit our wild garden , an LPO refuge, with a display of dozens of wild flowers, as well as a photo exhibition and slideshows of birds, butterflies, plants…
L’événement JOURNÉE REFUGE LPO DANS UN JARDIN SAUVAGE DE LAROQUE Laroque a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34
À voir aussi à Laroque (Hérault)
- FÊTE DU PRINTEMPS ENTRE PIERRES ET NATURE La Place Laroque 17 mai 2026
- MARCHÉS NOCTURNES La Place Laroque 15 juillet 2026
- JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Laroque 12 septembre 2026
- JOURNÉE INTERCOMMUNALE DES ASSOCIATIONS Camping Le Tivoli Laroque 12 septembre 2026