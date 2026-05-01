Journée rencontres et découvertes au Conservatoire de Montbéliard Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard
Journée rencontres et découvertes au Conservatoire de Montbéliard Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard samedi 30 mai 2026.
Montbéliard
Journée rencontres et découvertes au Conservatoire de Montbéliard
Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Journée portes ouvertes du Conservatoire du Pays de Montbéliard
Le Conservatoire du Pays de Montbéliard ouvre ses portes et vous invite à découvrir toute la richesse de ses enseignements artistiques.
Tout au long de la journée, petits et grands pourront explorer les différentes disciplines proposées à travers des ateliers, des initiations et des rencontres avec les enseignants. Une belle occasion d’essayer un instrument, de découvrir de nouvelles pratiques artistiques ou simplement d’échanger avec les équipes du Conservatoire.
La journée sera également rythmée par des prestations d’élèves et de professeurs, mettant à l’honneur la diversité et le dynamisme des enseignements proposés.
Entrée gratuite sans réservation .
Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
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English : Journée rencontres et découvertes au Conservatoire de Montbéliard
L’événement Journée rencontres et découvertes au Conservatoire de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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