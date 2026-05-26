Journée Saint-Mayeul Tour Saint-Mayeul Cluny
Journée Saint-Mayeul Tour Saint-Mayeul Cluny samedi 30 mai 2026.
Cluny
Journée Saint-Mayeul
Tour Saint-Mayeul Avenue Pierre le Vénérable Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 11:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Cette tour de l’enceinte de la ville Cluny était inutilisée, et n’avait fait l’objet que de restaurations à l’extérieur.
L’idée de créer une association est née, pour en faire un lieu de rencontres, pour les habitants du quartier, d’activités pour les scolaires, de visites pour les touristes, de concerts de musique de chambre, de diverses rencontres culturelles…
L’étape de la restauration intérieure est terminée. Nous allons rentrer dans cette phase de retour à la vie. .
Tour Saint-Mayeul Avenue Pierre le Vénérable Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 77 25 52 cath.demangeot@gmail.com
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English : Journée Saint-Mayeul
L’événement Journée Saint-Mayeul Cluny a été mis à jour le 2026-05-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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