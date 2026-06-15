Wasselonne

Journée sans maillot

6 Rue des Pommiers Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

A l’occasion de la Journée sans Maillot, le CGA Wasselonne vous ouvre ses portes pour une journée découverte le dimanche 5 juillet 2026 de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Entrée libre sur simple appel au 06 74 13 95 15 quand vous serez devant le portail.

Découverte du terrain et des installations, piscine, terrain de boules, terrain de voley, … pensez à emmener vos serviettes, chaises longues, boules, ballons …

A midi le barbecue sera allumé pensez à emmener vos grillades et boissons.

Le p’tit plus les talents du CGA Certains de nos membres proposent une exposition de leurs créations couture, tricots, peinture, photos,… .

6 Rue des Pommiers Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 74 13 95 15 cgawasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Journée sans maillot Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble