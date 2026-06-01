JOURNEE SANTE DE LA FEMME Salle des OPS Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

JOURNEE SANTE DE LA FEMME

Salle des OPS 102 rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Parlons sans tabou de la santé féminine

L’Entente Santé réunissant les Communautés de Communes du Pays de Fontenay-Vendée et Vendée Sèvre Autise ainsi que la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Sud-Vendée propose une journée sur le thème de la santé de femme ouverte à tous.

La santé des femmes sera mise à l’honneur lors d’une grande journée d’information, de prévention et d’échanges, organisée le samedi 27 juin 2026 à la salle des OPS de Fontenay-le-Comte de 10h à 17h.

Cet événement est une première sur le territoire et a pour ambition de sensibiliser le public aux enjeux de santé féminine à chaque étape de la vie, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

S’informer, rencontrer et se divertir

Tout au long de la journée, les participants pourront rencontrer des professionnels (sage-femme, diététicienne, des associations, CIDFF etc.) participer à des ateliers pratiques, découvrir de nombreux stands d’information dédiés au bien-être, à la prévention et à l’accompagnement des femmes, assister à un théâtre-forum sur la femme à travers les âges et bénéficier d’entretien individuel avec des professionnels de santé avec la présence du bus MarSoins.

Des sujets et activités variés

Parmi les sujets abordés, les visiteurs pourront se renseigner dans 7 pôles thématiques installés dans la salle des OPS. Ils y rencontreront des professionnels de santé pour répondre à leur question

Prévention, repérage et dépistages des cancers (colorectal, sein, utérus, papillomavirus) ;

Santé intime (endométriose, SOPK, préménopause et ménopause, protection hygiénique lavable) ;

Maternité PMA (suivi de grossesse, post-partum et épuisement parental) ;

Santé sexuelle et relation de couple ;

Hygiène de vie et bien-être (activité physique, image corporelle de soi, vélo moktail) ;

La santé cardiovasculaire ;

L’alimentation, abordée de manière transversale.

L’entente santé proposera également des ateliers pratiques qui permettront une initiation, la découverte d’une activité ou d’un thème d’actualité

Découverte du fascia en mouvement (atelier bien-être) ;

Atelier Nesting sur l’identification des polluants présents dans son logement et ses cosmétiques ;

Charge mentale et perfectionnisme intervention Mme Parfaite et Parfaitement Moi ;

Stand-up sensibilisation au harcèlement dans les lieux publics.

MarSoins, un concept original de prévention et de dépistage

Une sage-femme, accueillera le public à bord de son bus. Equipée pour établir un bilan de santé et échanger autour des habitudes et hygiène de vie (alimentation, tabac etc. )

L’entretien proposé est individuel anonyme, gratuit et sans rendez-vous. Les places sont limitées et les thèmes suivants pourront être abordés

Santé féminine (gynécologie)

Bilan de santé (prise de tension, glycémie etc.) ;

Environ 20 minutes ;

De 10h30 à 16h30.

Et, bien d’autres animations

1 Jeu concours avec de nombreux lots à gagner dont une expérience gourmande à l’hôtel-restaurant spa Le Rabelais, le Livre Mammo Mia, par Béatrice de La Boulaye, un panier garni, des places de cinéma, des entrées au Centre aquatique Océanide….

1 espace consacré aux enfants pendant les visites sur le forum, 1 exposition interactive, tout au long de la journée, des scénettes de théâtre interactif par la compagnie Myrtil sur les thèmes de la préménopause, l’adolescence et la première relation amoureuse, la charge mentale et l’épuisement

En résumé, la journée santé de la femme, c’est

3 co-organisateurs Pays de Fontenay-Vendée, Vendée Sèvre Autise et Communauté Professionnelle Territoriale de Santé Sud-Vendée

25 partenaires pour intervenir sur 7 grandes thématiques autour de la santé de la femme

1 bus MarSoins pour la prévention et le dépistage

Des animations culturelles avec une exposition et du théâtre interactif

1 jeu concours

Informations pratiques

Entrée gratuite et ouverte à tous (également ouvert aux hommes)

Espace enfant et convivialité

Restauration possible sur place .

Salle des OPS 102 rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

Let’s talk openly about women’s health

L’événement JOURNEE SANTE DE LA FEMME Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin