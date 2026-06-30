Journée sports autour du monde | Mon Quartier d’été Caen
mardi 7 juillet 2026 · Caen
Informations pratiques
Caen
Journée sports autour du monde | Mon Quartier d’été
49 Boulevard Général Vanier Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Motricité, self-défense, badminton, volley, tir à l’arc, escalade… êtes-vous prêts ? Le rendez-vous est donné sur la pelouse aux Mille Fleurs, 49 boulevard du Général Vanier.
11h-12h0 Parcours motricité petite enfance, structure gonflable,
Ateliers de self-défense, jeux en bois
12h0-1h0 Barbecue partagé
1h0-17h Parcours draisiennes, structure gonflable, badminton, volley, tir à l’arc, escalade, atelier fabrication de cosmétiques, atelier poterie, Ideas Box, petite restauration sur place
17h-18h Concert de Téo The Shy (rap)
En partenariat avec le Centre socio-culturel Caf Pierre-Heuzé, AMVD, Le 14 Prévention Jeunesse, ASPTT, Bibliothèque Pierre-Heuzé, AFEV, La Ligue de l’Enseignement. .
49 Boulevard Général Vanier Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 94 65 94
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English : Journée sports autour du monde | Mon Quartier d’été
Motor skills, self-defence, badminton, volleyball, archery, climbing… are you ready? Meet up on the Mille Fleurs lawn, 49 boulevard du Général Vanier.
L’événement Journée sports autour du monde | Mon Quartier d’été Caen a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Caen la Mer
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