Journée tarot Soumans
Journée tarot Soumans samedi 27 juin 2026.
Soumans
Journée tarot
Salle polyvalente Soumans Creuse
Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 08:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Journée Tarot Ouverte à tous ! Inscription dès 8h30. 5 manches de 8 donnes.
Début 9h30 2×8 donnes ou 60 min Repas sur réservation 14h15 3×8 donnes ou 60 min.
Réservation obligatoire avant le 23 juin. .
Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15
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English : Journée tarot
L’événement Journée tarot Soumans a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme
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