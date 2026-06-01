Soumans

Journée tarot

Salle polyvalente Soumans Creuse

Tarif : 16.5 – 16.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Journée Tarot Ouverte à tous ! Inscription dès 8h30. 5 manches de 8 donnes.

Début 9h30 2×8 donnes ou 60 min Repas sur réservation 14h15 3×8 donnes ou 60 min.

Réservation obligatoire avant le 23 juin. .

Salle polyvalente Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 82 61 15

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English : Journée tarot

L’événement Journée tarot Soumans a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme