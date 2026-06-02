Festival du Merle Sauvage en Confluence Église Soumans mardi 14 juillet 2026.

Soumans

Festival du Merle Sauvage en Confluence

Église 1 Sent. des Hortensias Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 20:30:00

Date(s) :

2026-07-14

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage dans L’Europe des XIIIe et XIVe siècles.

Gabriel Desbiolles: cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.

Simon Desbiolles: luth, saz, percussions. .

Église 1 Sent. des Hortensias Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com

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English : Festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement Festival du Merle Sauvage en Confluence Soumans a été mis à jour le 2026-06-02 par Creuse Confluence Tourisme