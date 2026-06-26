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Guinguette KDXS en concert Soumans

Guinguette KDXS en concert Soumans

Guinguette KDXS en concert Soumans samedi 18 juillet 2026.

Adresse
17 b la chassagne
Ville
23600 Soumans
Département
Creuse
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif
Gratuit

Soumans

Guinguette KDXS en concert

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

KDXS en concert à la Guinguette chez Camille et Adrien.   .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29  bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette KDXS en concert

L’événement Guinguette KDXS en concert Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme

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