Soumans

Guinguette KDXS en concert

17 b la chassagne Soumans Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

KDXS en concert à la Guinguette chez Camille et Adrien. .

17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr

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English : Guinguette KDXS en concert

L’événement Guinguette KDXS en concert Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme