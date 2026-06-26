Guinguette KDXS en concert Soumans
Guinguette KDXS en concert Soumans samedi 18 juillet 2026.
Soumans
Guinguette KDXS en concert
17 b la chassagne Soumans Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
KDXS en concert à la Guinguette chez Camille et Adrien. .
17 b la chassagne Soumans 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 65 24 29 bonjour@fleurdemerlin.fr
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English : Guinguette KDXS en concert
L’événement Guinguette KDXS en concert Soumans a été mis à jour le 2026-06-26 par Creuse Confluence Tourisme
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