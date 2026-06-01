Journée technique DEPHY Creuse, GAEC de la FAYE, La faye, Saint-Maurice-la-Souterraine (23), Saint-Maurice-la-Souterraine

Journée technique DEPHY Creuse Jeudi 4 juin, 14h00 GAEC de la FAYE, La faye, Saint-Maurice-la-Souterraine (23) Creuse

ENTREE LIBRE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Dans le cadre des actions de communication du groupe DEPHY de la Creuse, une visite de deux essais portant sur la réduction des intrants en colza et orge d’hiver est organisée le jeudi 4 juin 2026 à 14h.

Lieu : GAEC DE LA FAYE, La Faye, 23300 Saint-Maurice-la-Souterraine

‍ Thématique : Innovations et pratiques pour réduire l’usage des intrants tout en maintenant la performance technico-économique des cultures.

Vous trouverez ci-joint le programme complet de cette journée technique, qui détaillera les essais, les intervenants et les temps d’échanges prévus.

Programme :

-Introduction du colza dans la rotation: pouquoi et comment?

-Réduction d’azote sans fumure de fond phospho-potassique minéral

-12 micro-parcelles testant différentes stratégies de protection : réductions et fractionnements de doses, biostimulants et biocontôle

-Résultats d’intensités de maladie de cette campagne et synthéses technico-économiques des campagnes précédentes

Contacts :

Christian JOUANNY 06-60-90-59-25

Benoît THIRET 06-60-57-18-46

GAEC de la FAYE, La faye, Saint-Maurice-la-Souterraine (23) La faye, 23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE Saint-Maurice-la-Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06-60-90-59-25 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06-60-57-18-46 »}]

Une visite de deux essais de réductions d’intrants sur colza et orge d’hiver