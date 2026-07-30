Journée Vernoise Lapte
samedi 1 août 2026 · Lapte
Informations pratiques
Lapte
Journée Vernoise
Verne Lapte Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 13:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
14 h concours de pétanque 19 h 30 sarrasou patates saucisses réservation a partir de 14h Jeux gonflables gratuit pour les enfants toutes la journée Snacking 22 h feu d’artifice sur la place de verne Bal gratuit
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Verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61
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English :
2:00 p.m. pétanque tournament 7:30 p.m.: Sarrasou with potatoes and sausages: reservations starting at 2 p.m. Free inflatable games for kids all day long Snacks 10 p.m.: Fireworks at Place de Verne Free dance
L’événement Journée Vernoise Lapte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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