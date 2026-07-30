Informations pratiques

Lapte

Journée Vernoise

Verne Lapte Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 13:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

14 h concours de pétanque 19 h 30 sarrasou patates saucisses réservation a partir de 14h Jeux gonflables gratuit pour les enfants toutes la journée Snacking 22 h feu d’artifice sur la place de verne Bal gratuit

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Verne Lapte 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 25 08 61

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English :

2:00 p.m. pétanque tournament 7:30 p.m.: Sarrasou with potatoes and sausages: reservations starting at 2 p.m. Free inflatable games for kids all day long Snacks 10 p.m.: Fireworks at Place de Verne Free dance

L’événement Journée Vernoise Lapte a été mis à jour le 2026-07-21 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire