JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Saint-Sulpice-sur-Lèze
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Sulpice-sur-Lèze
Informations pratiques
Saint-Sulpice-sur-Lèze
JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
JEAUX DE PISTES, VISITES LIBRES ET GUIDEES Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Venez découvrir l’église de Saint-Laurent à Carbonne .
JEAUX DE PISTES, VISITES LIBRES ET GUIDEES Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie
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English :
European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.
L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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