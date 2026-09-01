Informations pratiques

Saint-Sulpice-sur-Lèze

JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

JEAUX DE PISTES, VISITES LIBRES ET GUIDEES Saint-Sulpice-sur-Lèze Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine offrent l’occasion de (re)découvrir le patrimoine local les vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre.

Venez découvrir l’église de Saint-Laurent à Carbonne .

JEAUX DE PISTES, VISITES LIBRES ET GUIDEES Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days offer an opportunity to (re)discover local heritage on Friday, September 18, Saturday, September 19, and Sunday, September 20.

L’événement JOURNÉEES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Saint-Sulpice-sur-Lèze a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE