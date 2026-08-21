Visite libre du Moulin Pesquies, Moulin de Pesquiès, Saint-Sulpice-sur-Lèze

Informations pratiques

Visite libre du Moulin Pesquies 19 et 20 septembre Moulin de Pesquiès Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la vue imprenable sur la commune et les Pyrénées au moulin de Pesquies.

Une randonnée est possible au départ de l’hôtel Boutaud.

Renseignements :

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

officetourisme@cc-volvestre.fr

Moulin de Pesquiès Le bourg, 31410 Saint-Sulpice-Sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 63 33 [{« link »: « mailto:officetourisme@cc-volvestre.fr »}] Le moulin de Pesquiès est un des joyaux de Saint-Sulpice-sur-Lèze, dans l’intercommunalité du Volvestre. L’emplacement du moulin est idéal pour passer un bon moment dans un cadre fantastique. Il est possible de s’y rendre en voiture et de pique-niquer sur place.

Selon les matériaux utilisés pour sa construction au Moyen Âge, il a longtemps été pris pour hypothèse que le moulin avait été érigé entre le XIVe et le XVe siècle, mais beaucoup s’accordent à dire qu’il a été construit au XIIIe siècle. Il a été utilisé à plein temps jusqu’à la construction du moulin à eau sur la Lèze – au XVIIIe siècle – puis abandonné petit à petit. Rentrez sur le GPS les coordonnées suivantes : 43.332946, 1.335321.

Découvrez la vue imprenable sur la commune et les Pyrénées au moulin de Pesquies.

©MathieuCALVIAC