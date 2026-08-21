Visite libre du Moulin Pesquies, Moulin de Pesquiès, Saint-Sulpice-sur-Lèze
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Pesquiès · Saint-Sulpice-sur-Lèze
Informations pratiques
Visite libre du Moulin Pesquies 19 et 20 septembre Moulin de Pesquiès Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez la vue imprenable sur la commune et les Pyrénées au moulin de Pesquies.
Une randonnée est possible au départ de l’hôtel Boutaud.
Renseignements :
Office de Tourisme du Volvestre
9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE
05 61 87 63 33
officetourisme@cc-volvestre.fr
Moulin de Pesquiès Le bourg, 31410 Saint-Sulpice-Sur-Lèze Saint-Sulpice-sur-Lèze 31410 Haute-Garonne Occitanie 05 61 87 63 33 [{« link »: « mailto:officetourisme@cc-volvestre.fr »}] Le moulin de Pesquiès est un des joyaux de Saint-Sulpice-sur-Lèze, dans l’intercommunalité du Volvestre. L’emplacement du moulin est idéal pour passer un bon moment dans un cadre fantastique. Il est possible de s’y rendre en voiture et de pique-niquer sur place.
Selon les matériaux utilisés pour sa construction au Moyen Âge, il a longtemps été pris pour hypothèse que le moulin avait été érigé entre le XIVe et le XVe siècle, mais beaucoup s’accordent à dire qu’il a été construit au XIIIe siècle. Il a été utilisé à plein temps jusqu’à la construction du moulin à eau sur la Lèze – au XVIIIe siècle – puis abandonné petit à petit. Rentrez sur le GPS les coordonnées suivantes : 43.332946, 1.335321.
Découvrez la vue imprenable sur la commune et les Pyrénées au moulin de Pesquies.
©MathieuCALVIAC
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