Journées Artisanales d’Art Meymac
Journées Artisanales d’Art Meymac vendredi 14 août 2026.
Journées Artisanales d’Art
Grand’Rue Meymac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Les Journées Artisanales d’Art de Meymac, organisées par Tourisme Haute-Corrèze, accueillent durant trois jours une centaine d’artisans; bijoux, cuir, bois, ferronnerie…
En parallèle de ces journées, la Fête foraine avec manèges et autres attractions, attend petits et grands. .
Grand’Rue Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 evenements@otc-haute-correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Artisanales d’Art
L’événement Journées Artisanales d’Art Meymac a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze