Journées Artisanales d’Art Meymac

Journées Artisanales d’Art

Grand’Rue Meymac Corrèze

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Les Journées Artisanales d’Art de Meymac, organisées par Tourisme Haute-Corrèze, accueillent durant trois jours une centaine d’artisans; bijoux, cuir, bois, ferronnerie…

En parallèle de ces journées, la Fête foraine avec manèges et autres attractions, attend petits et grands. .

Grand’Rue Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 60 00 30 evenements@otc-haute-correze.fr

