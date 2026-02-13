Journées bien-être à la médiathèque, Médiathèque Hazebrouck, Hazebrouck

Journées bien-être à la médiathèque 13 mars – 11 avril Médiathèque Hazebrouck Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-13T10:00:00+01:00 – 2026-03-13T18:00:00+01:00

Fin : 2026-04-11T10:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Au programme : yoga seniors, conférence, automassage, yoga sur chaise, expression corporelle et massage parents/ enfants.

Deux jours pour se détendre, découvrir de nouvelles pratiques et prendre soin de soi en douceur.

Médiathèque Hazebrouck Pl. Georges Degroote, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

La médiathèque d’Hazebrouck vous invite aux Journées bien-être.