JOURNEES DE LA FEDERATION FRANCAISE D’ETUDE DE LA REPRODUCTION

Montpellier Hérault

Début : 2026-09-22

fin : 2026-09-25

2026-09-22

La FFER regroupe 10 sociétés savantes du domaine de la fertilité et de l’assistance médicale à la procréation. Elle organise des congrès en liaison étroite avec les associations savantes, les universités et les collectivités territoriales qui rassemblent plusieurs centaines de participants et intervenants venus de toute l’Europe. Lieux de rencontre et d’échange, ces congrès annuels réunissent des spécialistes issus de nombreuses disciplines. .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

FFER brings together 10 learned societies in the field of fertility and assisted reproduction. It organizes congresses in close collaboration with learned associations, universities and local authorities, bringing together several hundred participants and speakers from all over Europe.

