Journées de l’archéologie Square Girard II Angoulême

Journées de l’archéologie

Square Girard II Rue Corneille Angoulême Charente

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-13

Passionnés d’histoire ou simples curieux, en famille ou avec sa classe, venez découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche archéologique.

Square Girard II Rue Corneille Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 79 88 musees@mairie-angouleme.fr

Whether you’re a history buff or just curious, come and discover the behind-the-scenes aspects of heritage and archaeological research with your family or class.

