JOURNEES DE RECONSTITUTION HISTORIQUE L’INSURRECTION ROYALISTE DE L’AN VII (1799) Proupiary Proupiary

Proupiary

JOURNEES DE RECONSTITUTION HISTORIQUE L’INSURRECTION ROYALISTE DE L’AN VII (1799)

Proupiary ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Eté 1799 dernier sursaut de la Révolution Française, une révolte royaliste éclate. Après avoir tenté de prendre Toulouse, les royalistes remontent la Garonne, suivis de près par les troupes Républicaines. Le temps d’un weekend, venez découvrir ce pan peu connu de l’histoire commingeoise.

Vous pourrez ainsi visiter le bivouac des Royalistes et des Républicains, avec toute les journée une évocation de la vie quotidienne à la fin du XVIIIe s. Mais attention, sous ce calme apparent les deux camps se pourchassent dans les environs, il n’est pas impossible de croiser des troupes sur les chemins…

Sur les 2 journées Vie de camp popote, armurerie, activités quotidiennes, Taverne avec ses actualités tout au long de la journée, proclamation des dernières nouvelles concernant les soulèvements royalistes. Par épisodes, le public pourra suivre tout le déroulement des évènements de 1799.

Samedi

10h départ des troupes depuis Saint-Martory en direction d’Arnaud-Guilhem, les républicains sont poursuivis par les royalistes.

13h30 ouverture du campement au public,

17h l’un des camps se replie sur l’abbaye, assaut et prise du camp,

19h30 démonstration danse occitane,

20h Repas payant et sur réservation,

20h30 Spectacle folklorique avec LES TROUBADOURS DU COMMINGES

Dimanche

7h lever des troupes, Escarmouches entre Proupiary et l’abbaye,

13h30 ouverture du campement au public,

17h lever de camp. .

Proupiary ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

Summer 1799: the last gasp of the French Revolution, a royalist revolt breaks out. After attempting to take Toulouse, the royalists made their way up the Garonne, closely followed by Republican troops. Spend a weekend discovering this little-known part of Comminge history.

L’événement JOURNEES DE RECONSTITUTION HISTORIQUE L’INSURRECTION ROYALISTE DE L’AN VII (1799) Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE