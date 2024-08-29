Journées des Plantes au Château de Chantilly Chantilly
Journées des Plantes au Château de Chantilly Chantilly vendredi 9 octobre 2026.
Journées des Plantes au Château de Chantilly
Rue du Connétable Chantilly Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Le rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe.
Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:
– La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunies en un seul lieu. Des plantes de collection aux grands classiques.
– L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.
– L’excellence des pépiniéristes européens sélectionnés par les différents Comités de Sélection selon les critères et les exigences de qualité définis par la Charte des Exposants.
– Lieu d’échanges et de découvertes avec un programme riche comme: des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés.
– Le festival de Cannes de la profession un Jury international des Mérites est présent pour distinguer les plus belles plantes.
– 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !
Programme complet sur le site Internet du Château chateaudechantilly.fr
Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80
English :
The must-attend event dedicated to plants, biodiversity and garden trends, bringing together over 200 of Europe?s most prestigious nurseries and exhibitors.
Les Journées des Plantes de Chantilly is:
– The largest plant show and sale ever held in a single venue. From collectible plants to the great classics.
– The benchmark event with an international reputation, bringing together garden enthusiasts, aesthetes and the curious.
– The excellence of European nurseries selected by the various Selection Committees according to the criteria and quality requirements defined by the Exhibitors? Charter.
– A place for exchange and discovery, with a rich program of practical workshops, advice, conferences and new variety launches.
– The Cannes festival of the profession: an international Jury of Merits is present to distinguish the most beautiful plants.
– 3 days to buy, share, discover, visit, learn and celebrate plants!
Full program on the Château’s website: chateaudechantilly.fr
German :
Der unumgängliche Treffpunkt für Pflanzen, Biodiversität und Gartentrends, an dem mehr als 200 der renommiertesten Baumschulen und Aussteller Europas teilnehmen.
Die Pflanzentage von Chantilly sind:
– Die größte Pflanzenverkaufsausstellung, die jemals an einem einzigen Ort stattfand. Von Sammlerpflanzen bis hin zu Klassikern.
– Die Referenzveranstaltung von internationalem Ruf, die Gartenliebhaber, Ästheten und Neugierige zusammenbringt.
– Die Exzellenz der europäischen Baumschulen, die von den verschiedenen Auswahlkommissionen nach den in der Ausstellercharta festgelegten Kriterien und Qualitätsanforderungen ausgewählt werden.
– Ein Ort des Austauschs und der Entdeckung mit einem reichhaltigen Programm wie: praktische Workshops, Beratung, Konferenzen, Einführung neuer Sorten.
– Das Festival von Cannes für die Branche: Eine internationale Jury ist anwesend, um die schönsten Pflanzen auszuzeichnen.
– 3 Tage zum Kaufen, Teilen, Entdecken, Besuchen, Lernen und Feiern von Pflanzen!
Vollständiges Programm auf der Website des Schlosses: chateaudechantilly.fr
Italiano :
L’evento imperdibile dedicato alle piante, alla biodiversità e alle tendenze del giardino, che riunisce oltre 200 tra i più prestigiosi vivai ed espositori europei.
Les Journées des Plantes de Chantilly è:
– La più grande mostra e vendita di piante mai organizzata in un unico luogo. Dalle piante da collezione ai grandi classici.
– L’evento di riferimento con una reputazione internazionale, che riunisce appassionati di giardinaggio, esteti e curiosi.
– L’eccellenza dei vivai europei selezionati dai vari Comitati di Selezione secondo i criteri e i requisiti di qualità definiti dalla Carta degli Espositori.
– Un luogo di scambi e di scoperte, con un ricco programma che comprende laboratori pratici, consigli, conferenze e il lancio di nuove varietà.
– Il festival di Cannes della professione: una Giuria di Merito internazionale è presente per distinguere le piante più belle.
– 3 giorni per acquistare, condividere, scoprire, visitare, imparare e celebrare le piante!
Programma completo sul sito web dello Château: chateaudechantilly.fr
Espanol :
La cita ineludible dedicada a las plantas, la biodiversidad y las tendencias en jardinería, que reúne a más de 200 de los viveros y expositores más prestigiosos de Europa.
Les Journées des Plantes de Chantilly es:
– La mayor exposición y venta de plantas jamás celebrada en un solo lugar. De las plantas de colección a los grandes clásicos.
– El acontecimiento de referencia, de reputación internacional, que reúne a aficionados a la jardinería, estetas y curiosos.
– La excelencia de los viveros europeos seleccionados por los diferentes Comités de Selección según los criterios y exigencias de calidad definidos por la Carta de los Expositores.
– Un lugar de intercambios y descubrimientos, con un rico programa que incluye talleres prácticos, consejos, conferencias y el lanzamiento de nuevas variedades.
– La fiesta de Cannes de la profesión: un Jurado de Méritos internacional está presente para distinguir las plantas más bellas.
– 3 días para comprar, compartir, descubrir, visitar, aprender y celebrar las plantas
Programa completo en la página web del Château: chateaudechantilly.fr
