Journées des Plantes au Château de Chantilly Chantilly

Journées des Plantes au Château de Chantilly

Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Le rendez-vous incontournable dédié aux plantes, à la biodiversité et aux tendances du jardin qui rassemble plus de 200 pépiniéristes et exposants parmi les plus prestigieux d’Europe.

Les Journées des Plantes de Chantilly c’est:

– La plus importante exposition-vente de plantes jamais réunies en un seul lieu. Des plantes de collection aux grands classiques.

– L’événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.

– L’excellence des pépiniéristes européens sélectionnés par les différents Comités de Sélection selon les critères et les exigences de qualité définis par la Charte des Exposants.

– Lieu d’échanges et de découvertes avec un programme riche comme: des ateliers pratiques, des conseils, des conférences, des lancements de nouvelles variétés.

– Le festival de Cannes de la profession un Jury international des Mérites est présent pour distinguer les plus belles plantes.

– 3 jours pour acheter, partager, découvrir, visiter, apprendre, fêter les plantes !

Programme complet sur le site Internet du Château chateaudechantilly.fr

Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 27 31 80

English :

The must-attend event dedicated to plants, biodiversity and garden trends, bringing together over 200 of Europe?s most prestigious nurseries and exhibitors.

Les Journées des Plantes de Chantilly is:

– The largest plant show and sale ever held in a single venue. From collectible plants to the great classics.

– The benchmark event with an international reputation, bringing together garden enthusiasts, aesthetes and the curious.

– The excellence of European nurseries selected by the various Selection Committees according to the criteria and quality requirements defined by the Exhibitors? Charter.

– A place for exchange and discovery, with a rich program of practical workshops, advice, conferences and new variety launches.

– The Cannes festival of the profession: an international Jury of Merits is present to distinguish the most beautiful plants.

– 3 days to buy, share, discover, visit, learn and celebrate plants!

Full program on the Château’s website: chateaudechantilly.fr

German :

Der unumgängliche Treffpunkt für Pflanzen, Biodiversität und Gartentrends, an dem mehr als 200 der renommiertesten Baumschulen und Aussteller Europas teilnehmen.

Die Pflanzentage von Chantilly sind:

– Die größte Pflanzenverkaufsausstellung, die jemals an einem einzigen Ort stattfand. Von Sammlerpflanzen bis hin zu Klassikern.

– Die Referenzveranstaltung von internationalem Ruf, die Gartenliebhaber, Ästheten und Neugierige zusammenbringt.

– Die Exzellenz der europäischen Baumschulen, die von den verschiedenen Auswahlkommissionen nach den in der Ausstellercharta festgelegten Kriterien und Qualitätsanforderungen ausgewählt werden.

– Ein Ort des Austauschs und der Entdeckung mit einem reichhaltigen Programm wie: praktische Workshops, Beratung, Konferenzen, Einführung neuer Sorten.

– Das Festival von Cannes für die Branche: Eine internationale Jury ist anwesend, um die schönsten Pflanzen auszuzeichnen.

– 3 Tage zum Kaufen, Teilen, Entdecken, Besuchen, Lernen und Feiern von Pflanzen!

Vollständiges Programm auf der Website des Schlosses: chateaudechantilly.fr

Italiano :

L’evento imperdibile dedicato alle piante, alla biodiversità e alle tendenze del giardino, che riunisce oltre 200 tra i più prestigiosi vivai ed espositori europei.

Les Journées des Plantes de Chantilly è:

– La più grande mostra e vendita di piante mai organizzata in un unico luogo. Dalle piante da collezione ai grandi classici.

– L’evento di riferimento con una reputazione internazionale, che riunisce appassionati di giardinaggio, esteti e curiosi.

– L’eccellenza dei vivai europei selezionati dai vari Comitati di Selezione secondo i criteri e i requisiti di qualità definiti dalla Carta degli Espositori.

– Un luogo di scambi e di scoperte, con un ricco programma che comprende laboratori pratici, consigli, conferenze e il lancio di nuove varietà.

– Il festival di Cannes della professione: una Giuria di Merito internazionale è presente per distinguere le piante più belle.

– 3 giorni per acquistare, condividere, scoprire, visitare, imparare e celebrare le piante!

Programma completo sul sito web dello Château: chateaudechantilly.fr

Espanol :

La cita ineludible dedicada a las plantas, la biodiversidad y las tendencias en jardinería, que reúne a más de 200 de los viveros y expositores más prestigiosos de Europa.

Les Journées des Plantes de Chantilly es:

– La mayor exposición y venta de plantas jamás celebrada en un solo lugar. De las plantas de colección a los grandes clásicos.

– El acontecimiento de referencia, de reputación internacional, que reúne a aficionados a la jardinería, estetas y curiosos.

– La excelencia de los viveros europeos seleccionados por los diferentes Comités de Selección según los criterios y exigencias de calidad definidos por la Carta de los Expositores.

– Un lugar de intercambios y descubrimientos, con un rico programa que incluye talleres prácticos, consejos, conferencias y el lanzamiento de nuevas variedades.

– La fiesta de Cannes de la profesión: un Jurado de Méritos internacional está presente para distinguir las plantas más bellas.

– 3 días para comprar, compartir, descubrir, visitar, aprender y celebrar las plantas

Programa completo en la página web del Château: chateaudechantilly.fr

