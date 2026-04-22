Journées d’étude de l’exposition Les Énergies de la terre Université de Limoges, Site des Jacobins Limoges

Limoges

Journées d’étude de l’exposition Les Énergies de la terre

Université de Limoges, Site des Jacobins 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 09:00:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22 2026-05-21

Naturelle ou transformée, stockée ou en mouvement, spectaculaire ou invisible… L’énergie est partout ! Indissociable de l’activité artistique en général, mais aujourd’hui au cœur des préoccupations, elle est devenue un enjeu politique, économique et environnemental.

Cette notion d’énergie et la perception qu’ont pu en avoir hommes, scientifiques et artistes au fil du temps est au cœur de l’exposition Les Énergies de la terre , présentée au Musée national Adrien Dubouché jusqu’au 25 mai 2026.

Pour aller plus loin dans la réflexion autour de l’énergie, le Musée national Adrien Dubouché s’associe à l’Université de Limoges et organise deux journées d’étude, les 21 et 22 mai 2026.

Au cours de ces deux jours de conférences et tables rondes, un panel d’experts issus de différentes disciplines (universitaires, artistes, géologues, anthropologues, …) prendront la parole. .

Université de Limoges, Site des Jacobins 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 33 70 71 communication@limogesciteceramique.fr

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English : Journées d’étude de l’exposition Les Énergies de la terre

L’événement Journées d’étude de l’exposition Les Énergies de la terre Limoges a été mis à jour le 2026-04-26 par Terres de Limousin