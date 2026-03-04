Apéritive Place Jourdan, Place Jourdan, Limoges

Apéritive Place Jourdan Jeudi 30 avril, 18h00 Place Jourdan Haute-Vienne

11 € / 9 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T19:30:00+02:00

VISITE GOURMANDE

Cette place doit son nom à un Maréchal d’Empire né à Limoges en 1762 : appréhendez son histoire et son évolution lors d’un moment convivial.

Avec la complicité de l’espace de l’Hôtel de la Paix.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Place Jourdan Place Jourdan Limoges 87000 Le Grand-Treuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir le passé de cette place marquée par l’histoire militaire #Villedartetdhistoire

Ville de Limoges