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Mai à Vélo 2026, ENCIS Environnement, Limoges

Mai à Vélo 2026, ENCIS Environnement, Limoges

Mai à Vélo 2026, ENCIS Environnement, Limoges vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ENCIS Environnement

Adresse : Rue Buck Clayton, 87068 Limoges, France

Ville : 87068 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ENCIS Environnement Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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