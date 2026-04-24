Open mic Limoges L’Internationale Limoges
Open mic Limoges L’Internationale Limoges jeudi 30 avril 2026.
Limoges
Open mic Limoges
L’Internationale 10 Place Haute Vienne Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:30:00
fin : 2026-04-30 22:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Depuis 5 années le fameux Open Mic de Limoges ouvre ses portes à qui veux nous faire écouter ses chansons pour ceux/celles qui veulent les écouter et les découvrir. Venez aussi découvrir et soutenir les futures talents de la scène locale. Il y aura tout styles (Folk, Blues, Trad, Soul, Rock, Pop, Chanson, Jazz, Musique du monde) et aussi une petite Restauration sur place. .
L’Internationale 10 Place Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 67 28 12 yvan@reason2b.net
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English : Open mic Limoges
L’événement Open mic Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole
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