Open mic Limoges L’Internationale Limoges

Limoges

Open mic Limoges

L’Internationale 10 Place Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:30:00

fin : 2026-04-30 22:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Depuis 5 années le fameux Open Mic de Limoges ouvre ses portes à qui veux nous faire écouter ses chansons pour ceux/celles qui veulent les écouter et les découvrir. Venez aussi découvrir et soutenir les futures talents de la scène locale. Il y aura tout styles (Folk, Blues, Trad, Soul, Rock, Pop, Chanson, Jazz, Musique du monde) et aussi une petite Restauration sur place. .

L’Internationale 10 Place Haute Vienne Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 67 28 12 yvan@reason2b.net

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English : Open mic Limoges

L’événement Open mic Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Limoges Métropole