Mulhouse

Journées d’octobre et Folie’ Flore

120 rue Lefebvre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-01

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-01

Aux Journées d’Octobre, savourez l’Alsace dans une ambiance festive et conviviale. Produits du terroir, spécialités gourmandes et moments à partager se mêlent à la magie de Folie’Flore, où jardins spectaculaires et créations florales exotiques transforment votre visite en véritable voyage sensoriel.

Les Journées d’Octobre constituent un rendez-vous très prisé par les amateurs de gastronomie, de produits du terroir, par ceux qui aiment faire la fête en famille ou entre amis.

Les jardins extraordinaires de Folie’Flore sont conçus comme de véritables oeuvres d’art à ne pas manquer. Vous y découvrirez des tableaux réalisés par des grands fleuristes, le service Natures et Espaces Verts et des communes alsaciennes sur le thème des jardins de fleurs et d’eau. .

120 rue Lefebvre Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 46 80 00 information@parcexpo.fr

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English :

At the Journées d?Octobre, savor Alsace in a festive and convivial atmosphere. Local produce, gourmet specialties and shared moments mingle with the magic of Folie?Flore, where spectacular gardens and exotic floral creations transform your visit into a veritable sensory voyage.

L’événement Journées d’octobre et Folie’ Flore Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace