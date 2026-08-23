Journées du livres Gargilesse-Dampierre
samedi 12 septembre 2026 · Gargilesse-Dampierre
Informations pratiques
Gargilesse-Dampierre
Journées du livres
Place du Chateau Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Foire aux livres et aux vieux papiers à Gargilesse.
Rendez-vous à Gargilesse pour les Journées du livres et Vieux Papiers de Gargilesse.
Pour les petits , pour les grands… Il y en aura pour tout le monde!
A cette occasion, nous accueillerons bouquinistes professionnels, éditeurs, libraires, romanciers, poètes, illustrateurs et une foire aux livres d’occasion…
Lecture débat, visite de l’église de Gargilesse… .
Place du Chateau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94
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English :
Book and Antique Paper Fair in Gargilesse.
L’événement Journées du livres Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Creuse
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