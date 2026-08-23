UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gargilesse-Dampierre

Journées du livres Gargilesse-Dampierre

samedi 12 septembre 2026 · Gargilesse-Dampierre

Journées du livres Gargilesse-Dampierre

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place du Chateau
Ville
36190 Gargilesse-Dampierre
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Gargilesse-Dampierre

Journées du livres

Place du Chateau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Foire aux livres et aux vieux papiers à Gargilesse.
Rendez-vous à Gargilesse pour les Journées du livres et Vieux Papiers de Gargilesse.
Pour les petits , pour les grands… Il y en aura pour tout le monde!
A cette occasion, nous accueillerons bouquinistes professionnels, éditeurs, libraires, romanciers, poètes, illustrateurs et une foire aux livres d’occasion…
Lecture débat, visite de l’église de Gargilesse…   .

Place du Chateau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Book and Antique Paper Fair in Gargilesse.

L’événement Journées du livres Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Creuse

À voir aussi à Gargilesse-Dampierre (Indre)