Informations pratiques

Gargilesse-Dampierre

Journées du livres

Place du Chateau Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Foire aux livres et aux vieux papiers à Gargilesse.

Rendez-vous à Gargilesse pour les Journées du livres et Vieux Papiers de Gargilesse.

Pour les petits , pour les grands… Il y en aura pour tout le monde!

A cette occasion, nous accueillerons bouquinistes professionnels, éditeurs, libraires, romanciers, poètes, illustrateurs et une foire aux livres d’occasion…

Lecture débat, visite de l’église de Gargilesse… .

Place du Chateau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94

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English :

Book and Antique Paper Fair in Gargilesse.

L’événement Journées du livres Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Creuse