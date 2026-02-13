Exposition Voyage au cœur de l’atmosphère romantique d’antan Gargilesse-Dampierre

Exposition Voyage au cœur de l’atmosphère romantique d’antan

Place Léon Detroy Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Les paysages à l’huile et à l’aquarelle de l’artiste Chantal Cogne évoquent les lieux de la vallée que George Sand et Alexandre Manceau parcouraient autrefois, à la recherche de végétaux destinés à leurs herbiers.

Place Léon Detroy Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 27 12 11

English :

Artist Chantal Cogne’s oil and watercolor landscapes evoke the valley where George Sand and Alexandre Manceau once roamed in search of plants for their herbariums.

