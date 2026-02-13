Exposition D. Delajot et E. Mengual Empreintes et Paysages Gargilesse-Dampierre

Exposition D. Delajot et E. Mengual Empreintes et Paysages

33 Rue du Père Moreau Gargilesse-Dampierre Indre

Début : Samedi 2026-09-03 15:00:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

2026-09-03

Hommage à George Sand dans la salle d’exposition temporaire: Peinture acrylique et gommes bichromatées (procédé photographique non argentique utilisé dans la 2ème partie du XIXe siècle).

English :

Tribute to George Sand in the temporary exhibition room: Acrylic paint and bichromate gums (non-silver photographic process used in the 2nd half of the 19th century).

