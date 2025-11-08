Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre
Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre samedi 29 août 2026.
Gargilesse-Dampierre
Marché de producteurs
Village de Dampierre Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Marché gourmand, marché de producteurs de pays, repas festif.
.
Village de Dampierre Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 41 94 gargilesse.evenement@gmail.com
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English :
Gourmet market, local producers’ market, festive meal.
L’événement Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse
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