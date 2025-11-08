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Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre

Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre

Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre samedi 29 août 2026.

Adresse : Village de Dampierre

Ville : 36190 Gargilesse-Dampierre

Département : Indre

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Gargilesse-Dampierre

Marché de producteurs

Village de Dampierre Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Marché gourmand, marché de producteurs de pays, repas festif.
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Village de Dampierre Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 41 94  gargilesse.evenement@gmail.com

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English :

Gourmet market, local producers’ market, festive meal.

L’événement Marché de producteurs Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée de la Creuse

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