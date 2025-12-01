Concert Pauline, Frédéric et les autres… Gargilesse-Dampierre

Concert Pauline, Frédéric et les autres…

Le festival d’été de Gargilesse, en hommage à George Sand, propose une soirée sur le thème de l’Amitié (avec Pauline Viardot notamment) et sur la mise en lumière des femmes artistes engagées du XIXe et XXe siècles.

Concert pour le 150ème anniversaire de la disparition de George Sand Pauline, Frédéric et les autres… avec Camille-Taos Arbouz (mezzo-soprano) et Alexander Boldachev (harpe) sur des œuvres de Chopin, Tchaikovski, Schumann… .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 12 26 15 71 festival@gargilesse.fr

The Gargilesse summer festival, a tribute to George Sand, features an evening on the theme of Friendship (with Pauline Viardot in particular) and a spotlight on committed female artists of the 19th and 20th centuries.

