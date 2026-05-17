Gargilesse-Dampierre

Spectacle du GargilesseBand

Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le GargilesseBand vous présente son spectacle: Les Grandes révélations du GargilessBand .

Le Gargilesseband participe activement aux festivités de Gargilesse-Dampierre, et chaque année, vous propose la 25ème Edition de spectacle d’été. Spectacle de plein air. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 60 84 06 77

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English :

The GargilesseBand presents its show: Les Grandes révélations du GargilessBand .

L’événement Spectacle du GargilesseBand Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Vallée de la Creuse