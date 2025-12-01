Femmes artistes engagées du XIXe et XXe siècles

Gargilesse-Dampierre Indre

Dimanche 2026-08-23 15:30:00

2026-08-23

2026-08-23

Le festival d’été de Gargilesse, en hommage à George Sand, propose une soirée sur la mise en lumière des femmes artistes engagées du XIXe et XXe siècles.

Quintette Le Bateau Ivre (flûte, trio à cordes et harpe) et Renan Prévot, comédien sur des œuvres de Charlotte Sohy, Germaine Tailleferre, Mel Bonis… ponctuées par des textes, entre autres, de George Sand. .

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire

The Gargilesse summer festival, a tribute to George Sand, features an evening spotlighting committed female artists of the 19th and 20th centuries.

