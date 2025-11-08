Gargilesse-Dampierre

Bal à Gargilesse

La Chaumerette Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 21:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Le comité des fêtes de Gargilesse organise un bal populaire animé par Steph’ N & Co.

.

La Chaumerette Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lantern parade, fireworks at Pont Noir and dance concert at Place du Château with the band SNK

L’événement Bal à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Creuse