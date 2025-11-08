Bal à Gargilesse Gargilesse-Dampierre
Bal à Gargilesse Gargilesse-Dampierre vendredi 14 août 2026.
Gargilesse-Dampierre
Bal à Gargilesse
La Chaumerette Gargilesse-Dampierre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14 21:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Le comité des fêtes de Gargilesse organise un bal populaire animé par Steph’ N & Co.
.
La Chaumerette Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94
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English :
Lantern parade, fireworks at Pont Noir and dance concert at Place du Château with the band SNK
L’événement Bal à Gargilesse Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée de la Creuse
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