Brocante Vide-greniers Gargilesse-Dampierre

Brocante Vide-greniers

Les Girauds Gargilesse-Dampierre Indre

Début : 2026-08-23 07:00:00

fin : 2026-08-23

2026-08-23

Vide-greniers à Gargilesse Les Girauds .

Venez trouver votre bonheur !

De la vaisselle, des livres, de la décoration, des vêtements, de l’utile, de l’introuvable, l’indispensable, la perle rare, le coup de coeur… .

Les Girauds Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 86 47 94

English :

Garage sale in Gargilesse Les Girauds .

