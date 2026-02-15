Exposition D. Delajot et E. Mengual Empreintes et Paysages Gargilesse-Dampierre
Exposition D. Delajot et E. Mengual Empreintes et Paysages
Le Bourg Gargilesse-Dampierre Indre
Hommage à George Sand dans la salle d’exposition temporaire Peinture acrylique et gommes bichromatées (procédé photographique non argentique utilisé dans la 2ème partie du XIX e siècle).
Le Bourg Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 6 07 04 44 80 encadrerielienard@orange.fr
English :
Tribute to George Sand in the temporary exhibition room: Acrylic paint and bichromate gums (non-silver photographic process used in the 2nd half of the 19th century).
