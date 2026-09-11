Journées du Matrimoine maritime, Centre européen de formation continue maritime, Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Centre européen de formation continue maritime · Concarneau
Informations pratiques
Journées du Matrimoine maritime 19 et 20 septembre Centre européen de formation continue maritime Finistère
Les conférences et les échanges se déroulent au Centre européen de formation continue maritime, où l’exposition Matrimoine maritime est visible.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La deuxième édition des Journées du Matrimoine Maritime, nous emmène naviguer du golfe du Morbihan, aux côtes vendéennes en passant par le littoral normand et breton, les fleuves d’Europe et la Méditerranée avant de rejoindre les canaux de Patagonie et prendre le large vers l’océan Pacifique.
Un long périple qui met en valeur l’héritage des femmes dans la culture maritime, dans un souci d’équité et de parité, à travers leur travail d’ostréicultrice et de gardienne de phare, leurs navigations et les récits littéraires qu’elles nous livrent.
Les intervenant•es : sociologue, journaliste, réalisatrices, écrivaine, artiste et autrice viennent nous faire découvrir leurs travaux de recherche et élargir l’horizon de nos connaissances du monde maritime.
Centre européen de formation continue maritime 1 rue des Pins, 29900 Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
Expositions et conférences-échanges
©anh gloux
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